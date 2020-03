Die Corona-Krise hat die Automobilindustrie inzwischen fest im Griff. Wir informieren Sie in unserem Live-Update fortlaufend über die jüngsten Ereignisse. +++ Ford schließt nahezu alle Werke in Europa. +++ Magna Steyr pausiert Gesamtfahrzeugproduktion. +++ Porsche hält Fertigung aufrecht.

Welche drastischen Auswirkungen die Verbreitung des Virus haben kann, konnte auf den asiatischen Märkten bereits beobachtet werden. Inzwischen sind durch die Corona-Pandemie Werke auf der ganzen Welt betroffen. automotiveIT hat zusammengefasst, welche Produktionsstandorte betroffen sind und wie Hersteller und Zulieferer ansonsten auf die Corona-Krise reagieren.

17.03.2020, 16:42 Uhr: Ford schließt nahezu alle Standorte in Europa

Auch Ford stellt seine Produktion in Europa vorerst ein. Ab Donnerstag sollen an den deutschen Standorten in Köln und Saarlouis sowie anderen Standorten in Europa die Bänder stillstehen. Eine Ausnahme seien laut dpa-Informationen die Motorenwerke in Großbritannien. Wie lange der Produktionsstopp anhalten werde, sei noch unklar, sagte ein Ford-Sprecher. Der Autobauer hatte bereits im Februar Kurzarbeit für das Kölner Werk beantragt, ob diese Maßnahme auch für weitere Standorte geplant sei, konnte das Unternehmen zunächst nicht bestätigen.

17.03.2020, 16:02 Uhr: Magna Steyr pausiert Gesamtfahrzeugproduktion

Magna Steyr meldet den Mangel an verfügbaren Teilen für die Gesamtfahrzeugproduktion in Graz. Im Vergleich zu den Komponentenwerken, aus denen Teile an Kunden geliefert werden, sei die Situation dort sehr speziell, teilte der österreichische Hersteller mit. Die Werksleitung wird, in Absprache mit den Arbeitnehmervertretern, die Gesamtfahrzeugproduktion deshalb vom 17. März bis zum 30. März 2020 vorübergehend einstellen. Alle anderen Bereiche werden vorerst weiterarbeiten. Dass die Kunden des Unternehmens von vielen Planänderungen und in einigen Fällen auch Betriebsschließungen betroffen sind, könnte die Situation jedoch weiter verschärfen. In China hat ein Großteil der Werke hingegen die Produktion wiederaufgenommen und die Mitarbeiter seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, verkündete ein Sprecher gegenüber automotiveIT.

17.03.2020, 15:05 Uhr: Schaeffler produziert trotz fünf infizierter Mitarbeiter

Noch läuft die Produktion bei Schaeffler: Der Zulieferer verzeichnet unter seinen Mitarbeitern fünf Corona-Fälle in Deutschland. Alle Dienstreisen – auch zwischen den Standorten – sind inzwischen untersagt. Mitarbeiter sind angehalten, im Home-Office zu arbeiten. Externe Besuche sind nicht mehr möglich. Die lokalen Krisenstäbe des Unternehmens sind bereits europaweit aktiviert, so ein Sprecherin gegenüber automotiveIT.

17.03.2020, 14:24 Uhr: Bosch muss den Betrieb nicht pausieren

Bosch evaluiert die momentane Situation und bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor. Dafür stehe der Zulieferer mit Kunden, Partnern und Lieferanten im regelmäßigen Austausch. „Derzeit können wir den Betrieb an unseren Produktionsstandorten weitgehend aufrechterhalten. Gleiches gilt für die Lieferketten. Die Auswirkungen auf unser Geschäft hängen stark von den weiteren Entwicklungen ab, die sehr dynamisch sind“, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von automotiveIT.

17.03.2020, 14:13 Uhr: Porsche hält Produktion aktuell aufrecht

Seit Montag wurde bei Porsche das mobile Arbeiten ausgeweitet. Insofern es die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen zulassen, sollen Mitarbeiter des Autobauers mobil arbeiten. „In Baden-Württemberg schließen die Kindergärten und Schulen am Dienstag, in Sachsen am Mittwoch. Deshalb dürfen Mitarbeiter, die nicht mobil arbeiten können, an diesem Tag zuhause bleiben. Dies soll ihnen helfen, die persönlichen Belange wie beispielsweise die Betreuung für die folgenden Tage zu organisieren“, erläutert ein Porsche-Sprecher gegenüber automotiveIT. Die Produktion hält der Premiumhersteller aktuell weiter aufrecht. Dienstreisen seien bis auf Weiteres allerdings grundsätzlich zu vermeiden.

17.03.2020, 14:08 Uhr: Audi sagt Jahrespressekonferenz ab

Audi hat seine für Donnerstag geplante Jahrespressekonferenz angesichts der momentanen Situation komplett abgesagt. Auch der als Notlösung geplante Webcast mit dem scheidenden Vorstandschef Bram Schot findet laut dem Autobauer nicht statt. Jahresabschluss und Geschäftsbericht werden laut dpa-Quellen am Donnerstag um 10.00 Uhr zusammen mit Presseinformationen veröffentlicht.

17.03.20, 13:45 Uhr: ZF setzt auf globale Task-Force

Bei ZF ist seit Ausbruch des Corona-Virus eine globale Task-Force im Einsatz, um frühzeitig Empfehlungen zu geben und Maßnahmen einzuleiten, so ein Unternehmenssprecher gegenüber automotiveIT. Um mitzuhelfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, hat ZF verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Dazu zählt beispielsweise eine Home-Office-Regelung. Interne Präsenzveranstaltungen sind derzeit abgesagt, Besprechungen und Meetings finden virtuell statt. Hinzu kommt das generelle weltweite Verbot von Geschäftsreisen. Die Lieferketten sind derzeit – Stand 17. März 2020 – stabil, aber Beschränkungen des Verkehrs und Kontrollen an den Grenzen erschweren beziehungsweise verzögern die Warenlieferungen. Wie sich eine mögliche Ausweitung der Risikogebiete auf die Lieferketten und die Produktion auswirkt, lasse sich aktuell nicht absehen, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus werden spürbar sein, so das Unternehmen.

17.03.2020, 12:35 Uhr: Audi macht die Schotten dicht

Die VW-Tochter Audi fährt ihre Werke in Ingolstadt, Neckarsulm, Belgien, Mexiko und Ungarn bis Ende dieser Woche schrittweise komplett herunter. Ab Montag wird die Produktion in diesen Werken ausgesetzt. Produktions- und Logistikvorstand Peter Kössler sagte: „Die aktuelle Lage zwingt uns nun zu den angekündigten Maßnahmen und wird uns weiterhin viel Flexibilität und Solidarität abverlangen.“ Der Schritt sei mit dem Betriebsrat und dem Volkswagen-Konzern abgestimmt. Angesichts der deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit der Teileversorgung „wird es an den meisten Standorten des Volkswagen-Konzerns zu Produktionsunterbrechungen kommen“, zitiert die dpa das Unternehmen.

17.03.2020, 12:23 Uhr: Trumpf bereitet sich auf Verzögerungen vor

Laserhersteller Trumpf hält sich auf die Frage nach möglichen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Produktion in Deutschland und Europa bedeckt. „Der Zentraleinkauf evaluiert laufend die weltweiten Lieferketten, um gegebenenfalls Lieferengpässe rechtzeitig identifizieren zu können“, sagte ein Sprecher gegenüber automotiveIT. Klar ist aber auch: „Wie inzwischen die Branche allgemein bereitet sich auch Trumpf auf Verzögerungen vor – sowohl in der Lieferkette wie auch in der Produktion.“ Zentrale, lokale und fachbezogene Krisenstäbe arbeiten gemeinsam daran, um die Folgen der sich ausbreitenden Virusinfektionen möglichst gering zu halten. In China ist nach dem offiziellen Ende der behördlich verlängerten Neujahrsferien die Produktion bei Trumpf am 10. und 12. Februar wieder angelaufen. Trotz der schwierigen Umstände wurden dort bereits über 90 Prozent der normalen Produktionskapazität wieder erreicht.

17.03.2020, 11:55 Uhr: Dräxlmaier vertraut auf eigenen Krisenstab

Bereits mit Beginn des Corona-Virus-Ausbruchs hat Dräxlmaier eine Task Force gegründet und diese mittlerweile in einen Krisenstab überführt, so das Unternehmen gegenüber automotiveIT. Der Zulieferer delegiert damit die neuen Herausforderungen in Bezug auf das Monitoring der Lieferketten, besonders auch in Risikogebieten, das Ausarbeiten alternativer Logistikstrecken, um abgeriegelte Grenzübergänge zu umgehen, sowie neue Schichtmodelle und die Desinfektion der Arbeitsplätze zwischen den Schichten.

17.03.2020, 11:15 Uhr: Conti will Werke nur auf behördlichen Beschluss schließen

Nach derzeitigem Erkenntnisstand bewegt sich die Anzahl der Infizierten bei Continental weltweit im unteren einstelligen Bereich. „Seit Ausbruch des Coronavirus in der Provinz Hubei gilt unser Hauptaugenmerk der Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie der Aufrechterhaltung unserer Lieferfähigkeit. Um den Produktionsbetrieb in dem erforderlichen Maße aufrechterhalten zu können, treffen wir derzeit an allen Standorten entsprechende Maßnahmen“, teilte der Zulieferer auf Nachfrage von automotiveIT mit. Im Einzelfall könne dies bedeuten, dass die Produktion aufgrund notwendiger Desinfektionsmaßnahmen kurzfristig für die Dauer weniger Tage unterbrochen wird. Die vorrübergehende Schließung von Werken sei allerdings die Ultima Ratio und erfolge nur in Extremfällen sowie auf behördlichen Beschluss.

17.03.2020, 11:00 Uhr: Mahle schickt Headquarter ins Home-Office Mahle vermeldet jeweils einen Corona-Fall in Cannstatt und Feuerbach. Am Standort Kornwestheim wurden nach Aussagen des Zulieferers aus Stuttgart alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Im Headquarter arbeitet der größte Teil der Belegschaft bereits im Home-Office. „Die Dynamik ist enorm, seriöse Prognosen können wir keine machen“, so ein Sprecher gegenüber automotiveIT. „Wir richten uns streng nach den Vorgaben des Robert Koch-Instituts.“

17.03.2020, 10:07 Uhr: VW-Betriebsrat kritisiert zögerliches Handeln

Die Mitarbeitervertretung bei Volkswagen kritisiert die für Freitag den 20. März geplante Aussetzung an zahlreichen Standorten als zu spät. Nach dpa-Angaben verlangt der Betriebsrat vom Vorstand mehr Klarheit und Verantwortung bei den angekündigten Schließungen: „Wir erwarten jetzt einen geordneten Ausstieg aus der Fertigung.“ Das Management müsse detaillierte Pläne für die einzelnen Werke vorlegen, schrieben Betriebsratschef Bernd Osterloh und seine Stellvertreterin Daniela Cavallo an die Belegschaft. „Dazu zählt insbesondere das Werk in Zwickau, wo die Kolleginnen und Kollegen den ID-Anlauf stemmen. Wir erwarten hier eine Lösung – denn einige im Vorstand wollen ihrer Verantwortung offenbar nicht gerecht werden.“ Der Betriebsrat könne nicht nachvollziehen, warum die Mitarbeiter „ohne eine klare Ansage und ohne klare Worte aus dem Management für ein paar hundert Autos mehr eine Ansteckung riskieren sollen“.

17.03.2020, 09:25 Uhr: Produktion des VW-Konzerns wird lahmgelegt

Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus will der VW-Konzern die Produktion in zahlreichen Werken vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten des VW-Konzerns soll an diesem Freitag die letzte Schicht laufen. Dies verkündete die dpa in Bezugnahme auf den Betriebsrat in Wolfsburg. Aus Sicht der Mitarbeitervertreter des OEMs reicht die beschlossene Unterbrechung der Fertigung bisher aber nicht aus. Am vergangenen Wochenende waren Krankheitsfälle im Werk Baunatal bei Kassel sowie im Stammwerk Wolfsburg bekannt geworden.

17.03.2020, 07:00 Uhr: VW-Konzern legt Zahlen vor und blickt voraus

Der Volkswagen Konzern hat das Geschäftsjahr 2019 mit verbesserten finanziellen Ergebnissen fast aller Marken erfolgreich abgeschlossen. Dennoch blickt Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, mit Skepsis auf das laufende Geschäftsjahr: „2020 ist ein sehr schwieriges Jahr. Die Corona-Pandemie stellt uns vor ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen. Zudem sind nachhaltige Konjunktureinflüsse zu befürchten. Durch die Bündelung unserer Kräfte, eine enge Zusammenarbeit und gute Moral im Konzern wird es uns gelingen, die Corona-Krise zu bewältigen.“

16.03.2020, 17:15 Uhr: VW plant Produktionsstopp in der Slowakei

Die Produktion aller drei VW-Werke in der Slowakei soll vorübergehend eingestellt werden. Eine endgültige Entscheidung wurde laut einer Unternehmenssprecherin jedoch noch nicht getroffen. Sie erläuterte gegenüber der dpa, dass die Standorte in Bratislava, Martin und Stupava diesen Montag noch in Betrieb waren, um eine schrittweise und geordnete Stilllegung der Produktion zu ermöglichen. Innerhalb des Konzerns nimmt vor allem der Standort Bratislava eine Schlüsselposition ein, da dort Autos von fünf Marken zugleich hergestellt werden und das Werk bei Bedarf in der Lage ist, auch Produktionen anderer internationaler Standorte zu übernehmen.

16.03.2020, 16:20 Uhr: Groupe PSA schließt europäische Werke

Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus, Versorgungsschwierigkeiten und dem Rückgang der Automobilmärkte wird die Groupe PSA vorrübergehend Werke in Europa schließen – dies betrifft auch das Tochterunternehmen Opel. Bereits am heutigen Montag werden die Werke in Mulhouse (Frankreich) und Madrid (Spanien) geschlossen. Am Dienstag folgen die Standorte Poissy, Rennes und Sochaux in Frankreich, Eisenach und Rüsselsheim (Deutschland), Saragossa (Spanien), Ellesmere Port (Vereinigtes Königreich) sowie Gliwice (Polen). Ab Mittwoch stehen dann auch in Hordain (Frankreich), Vigo (Spanien) und Mangualde (Portugal) die Bänder still. Abschließend folgen am Donnerstag die Werke Luton (Vereinigtes Königreich) und Trnava (Slowakei). Die Maßnahmen sollen bis 27. März in Kraft bleiben. Neben den Fahrzeugproduktionsstätten werden ebenfalls die Komponenten- und Motorenwerke geschlossen.

Die Maßnahmen der Automobilindustrie im Überblick

Volkswagen hat die Fertigung von Lamborghini und Bugatti in Italien bis zum 25. März eingestellt. In Spanien steht die Produktion in den Werken Martorell und Navarra still, nachdem die spanische Regierung den Ausnahmezustand verhängt hat: Produziert werden dort unter anderem Fahrzeuge der Marke Seat. In der Tschechischen Republik hält Škoda die Produktion mit Schwierigkeiten noch aufrecht. In der Slowakei ist ein Produktionsstopp in allen drei Werken geplant, aber noch nicht beschlossen. Dass am Freitag den 20.03.2020 die allermeisten europäischen Werke des VW-Konzerns den vorläufig letzten Betriebstag haben könnten, untermauert auch Audi. Die VW-Tochter fährt ihre Werke in Ingolstadt, Neckarsulm, Belgien, Mexiko und Ungarn bis Ende dieser Woche schrittweise komplett herunter. Ab Montag wird die Produktion dann ausgesetzt. „Während sich die Situation in China stabilisiert, wird sie in Europa schwieriger. Die Aufrechterhaltung der Lieferketten wird immer komplizierter“, fasst ein VW-Konzernsprecher die Lage zusammen. Bisher gebe es jedoch keine Beschlüsse oder Planungen, weitere Werke zu schließen.

Fiat Chrysler Automobiles und Maserati setzen die Produktion in sechs italienischen Werken sowie jeweils in einem Werk in Serbien und Polen aus. Die vorübergehende Maßnahme soll bis zum 27. März gelten. Vision-Mobility meldete allerdings, dass die Arbeit in den Werken Pomigliano, Melfi, Atessa und Cassino nicht niedergelegt, sondern nur an zwei weiteren Tagen ruhen soll. FCA hatte die Produktion des Fiat 500L im serbischen Kragujevac bereits im Februar pausiert, da die Komponentenversorgung aus China unterbrochen war.

Auch der italienische Sportwagenhersteller Ferrari schließt seine beiden Werke in Maranello und Modena für zwei Wochen. Die Probleme in der Lieferkette würden eine weitere Produktion nicht zulassen, teilte Ferrari mit.

Die Werke der BMW Group und des Joint Ventures BMW Brilliance Automotive in China laufen nach Unternehmensangaben regulär. Es gebe derzeit keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in der Lieferkette, hieß es auf Anfrage von automotiveIT. Der OEM musste bereits einen Krankheitsfall in seinem Münchner Forschungs- und Entwicklungszentrum verzeichnen, konnte den Betrieb aber ohne Einschränkungen fortsetzen. Die Groupe PSA hat beschlossen, eine Vielzahl europäischer Werke schrittweise vorübergehend zu schließen – dies betrifft auch das Tochterunternehmen Opel. Betroffen sind die Standorte Mulhouse, Poissy, Rennes, Sochaux und Hordain in Frankreich, Madrid, Saragossa und Vigo in Spanien, Eisenach, Kaiserslautern und Rüsselsheim in Deutschland, Ellesmere Port und Luton im Vereinigten Königreich sowie Gliwice in Polen, Mangualde in Portugal und Trnava in der Slowakei. Die Maßnahmen sollen bis 27. März in Kraft bleiben. Neben den Fahrzeugproduktionsstätten werden ebenfalls die Komponenten- und Motorenwerke geschlossen. Nachdem Ford auf Anfrage von automotiveIT mitgeteilt hat, dass einzig der Betrieb im Werk Saarlouis ein- statt zwei-schichtig erfolgt, stellt der Autobauer inzwischen seine Produktion in Europa vorerst ein. Ab Donnerstag sollen an den deutschen Standorten in Köln und Saarlouis sowie anderen Standorten in Europa die Bänder stillstehen. Eine Ausnahme seien laut dpa-Informationen die Motorenwerke in Großbritannien. Wie lange der Produktionsstopp anhalten werde, sei noch unklar, sagte ein Ford-Sprecher. Magna Steyr meldet den Mangel an verfügbaren Teilen für die Gesamtfahrzeugproduktion in Graz. Das Werk des österreichischen Herstellers soll deshalb vom 17. März bis zum 30. März 2020 geschlossen bleiben. Alle anderen Bereiche werden vorerst weiterarbeiten. In China hat ein Großteil der Werke hingegen die Produktion wiederaufgenommen und die Mitarbeiter seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, verkündete ein Sprecher gegenüber automotiveIT. mit Material der dpa