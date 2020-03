automotiveIT Kongress findet am 2. Juli 2020 statt

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und Entwicklung rund um das Coronavirus (COVID-19) haben wir schweren Herzens die Entscheidung getroffen, den automotiveIT Kongress vom 19. März auf den 2. Juli 2020 zu verschieben.

Auf dem automotiveIT Kongress wären ca. 500 Führungskräfte und Experten der Automobil- und IT-Wirtschaft zu intensiven Gesprächen zusammenkommen, deren Gesundheit und Wohlbefinden für uns ebenso höchste Priorität haben, wie das unsere Mitarbeiter. Wir bedauern diese Umstände zutiefst.

Obwohl wir keine Großveranstaltung mit mehr als 1.000 Teilnehmern darstellen, folgen wir den Handlungsempfehlungen und der aktuellen Bewertung des Robert Koch Institutes und möchten einen aktiven Beitrag zur weiteren Risikominimierung leisten.

Wir freuen uns dann aufs Neue, Sie auf dem automotiveIT Kongress am 2. Juli im WECC in Berlin zu begrüßen. Denn der Kongress ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für die IT-Themen in der Automobilindustrie und eine Plattform, ein Netzwerk für das Business unserer Teilnehmer und Partner.