automotiveIT wünscht frohe Festtage!

Weihnachten ist längst nicht mehr das, was es einmal war. Wer wüsste das besser als der Weihnachtsmann. Die Digitalisierung und neue Mobilitätsformen erhöhen auch den Transformationsdruck auf den bärtigen Mann im roten Gewand. Ein Lagebericht.

Wunschzettel? Den hat längst der heilige Sankt Amazon übernommen. Der Schlitten? Längst ersetzt durch smarte Transportdrohnen und On-Demand-Robotaxis. Und der Schornstein, durch den Santa Claus ins Haus gelangt? Stichwort: Passivhaus. Keine leichten Zeiten für den Weihnachtsmann, der sein Geschäftsmodell dringend wandeln muss, sonst droht auch ihm sicher die Disruption durch irgendein hippes Christmas-Startup aus dem Silicon Valley.

Und die Arbeitsbedingungen in Lappland? Die Prozesse der Weihnachtselfen sind wahrlich alles andere als agil: Nirgends ein Scrum-Board, keine trendigen Europaletten als Möbel und weit und breit kein Tischkicker. „So kann das nicht weitergehen“, beschwert sich CPO Knecht Ruprecht. „Wenn wir in die Abläufe der Geschenkverteilung nicht endlich Methoden der Big Data Analytics einführen, werden uns spätestens in zwei Jahren die Chinesen überholen. Auch wenn die mit Weihnachten eigentlich gar nichts am Hut haben.“

Der Weihnachtsmann war indes für ein Statement nicht zu erreichen. In Zeiten von allgemeiner Flugscham hat er sich in diesem Jahr für ein elektrifiziertes Fortbewegungsmittel entschieden. Aufgrund der nicht flächendeckend vorhandenen Ladeinfrastruktur verliert sich seine Spur jedoch leider in Brandenburg.

Wie es nun mit der Just-in-time-Lieferung zum Fest klappen soll, bleibt abzuwarten. Was sicher ist, dass wir Sie auch im nächsten Jahr wieder mit den wichtigsten News und spannendsten Geschichten aus der Auto- und IT-Branche versorgen werden. Wir bedanken uns bei all denjenigen, die unsere Magazine, Kongresse, Internetauftritte und Sonderpublikationen durch ihre Hilfe ermöglicht haben und hoffen auch im kommenden Jahr auf eine ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die Redaktion von automotiveIT und carIT wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Schon am 2. Januar 2020 lesen wir uns wieder.