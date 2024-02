In der aktuellen Folge „Was mich bewegt“ stellen Yannick und Pascal die Smart Factory sowie neue Jobprofile in der Autoindustrie in den Mittelpunkt.

Yannick hatte erst kürzlich die Gelegenheit, sich im BMW-Werk in Leipzig vor Ort davon zu überzeugen, wie die intelligente Fabrik Formen annimmt. Sein Eindruck: Die Zeit der Leuchtturmprojekte ist vorbei, die Zeit der breiten Umsetzung steht an!

Pascal wiederum hat sich mit neuen – und zum Teil kuriosen – Jobs in der Automobilindustrie beschäftigt. Stehen Chief Technical Titan oder Product Visionary schon bald öfter auf der Visitenkarte?