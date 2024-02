Gute Neuigkeiten für den Technologiestandort Deutschland: Microsoft investiert einen Milliardenbetrag in den Ausbau seiner Rechenzentrumskapazitäten für Anwendungen künstlicher Intelligenz und will Schulungsmaßnahmen fördern. Pascal und Yannick sind sich sicher, dass das auch eine Kampfansage an Mitfahrer auf dem Hypertrain KI ist.

In Wallung gerät die deutsche Industrie auch beim Thema EU-Lieferkettengesetz. Wirtschaftsverbände und Teile der Politik befürchten, dass mit der neuen Richtlinie das nächste Bürokratiemonster und eine fatale Investitionsbremse geschaffen wird. Doch ist das wirklich so?