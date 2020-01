BMW-Fabriken nutzen künftig 100 Prozent regenerative Energie

Noch in diesem Jahr will Autobauer BMW seinen Stromverbrauch in der weltweiten Produktion zu 100 Prozent über regenerative Energien abdecken.

Ressourcenschonendes Wirtschaften bestimmt heute stärker denn je die Zukunftsfähigkeit eines Fertigungsunternehmens. Das gilt auch in der Automobilindustrie. Mehrere Hersteller und große Zulieferer haben bereits angekündigt, ihre Produktion in Deutschland und Europa Schritt für Schritt CO2-neutral zu stellen. BMW geht auf diesem Weg nun den nächsten Schritt. Gegenüber Automobil Produktion kündigte Produktionsvorstand Milan Nedeljković das Ziel an, dass noch in diesem Jahr alle Werke weltweit ihren Strom zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen beziehen.

„Nachhaltigkeit in der Produktion und entlang der Wertschöpfungskette ist für die BMW Group ein fundamentales Thema. Wir verbrauchen für die Produktion eines Fahrzeugs heute im Durchschnitt nur halb so viele Ressourcen und CO2 wie noch im Jahr 2006“, so Nedeljković. Um den Energiebedarf zu senken, hat BMW beispielsweise in seinen Werken über 300.000 LEDs installiert und spart dadurch so viel Strom ein wie 40.000 Haushalte verbrauchen.