Für Oracles Automotive-Experten Eric Prevost ist diese Branche die komplexeste, die es überhaupt gibt. Entsprechend konservativ wird auch die IT gehandhabt, was sich unter anderem am Fortbestand der Mainframes zeigt. Trotzdem sieht er viele bahnbrechende Entwicklungen, beispielsweise das Auto aus dem 3D-Drucker.

automotiveIT: Herr Prevost, mit Oracle arbeiten viele Automotive-Unternehmen sowohl in den klassischen Anwendungen, als auch in vielen neuen Bereichen zusammen. Was sind die ganz aktuellen Trends und welche Entwicklungen finden Sie derzeit am spannendsten?

In der Tat arbeiten wir nicht nur mit den klassischen IT-Anwendungen bei den OEMs und Zulieferern zusammen, sondern darüber hinaus auch bei vielen neuen Startups gut vertreten. Ich sehe eine ganz beeindruckende Entwicklung bei der das ganze Auto im 3D-Druck in einem Stück produziert wird. Ein gutes Beispiel dafür ist Local Motors. Deren Produkt ist Ollie, ein völlig autonom fahrender Peoplemover für abgeschlossene Bereiche, wie Uni-Gelände, große Firmenanlagen oder auch innerhalb von Fußgängerzonen zur Verbindung mit dem ÖPVN oder den Parkhäusern. Es gibt ein anderes Unternehmen, die drucken das Fahrzeug in einem Container, den kann man praktisch überall aufstellen, wo es die erforderlichen Ressourcen in ausreichender Menge dafür gibt. Die „Druckzeit“ beträgt acht Stunden. Damit können sich beispielsweise die Flottenbetreiber ihre Fahrzeuge nach Bedarf selber produzieren.

Volkswagen hat im vorigen Jahr angekündigt, eine Industrial-Cloud speziell für die globale Autobranche zu schaffen. Basis ist die AWS-Plattform über die nicht nur die eigenen Fertigungsbetriebe, sondern auch alle Zulieferer und die anderen OEMs kooperieren sollen. Wie realistisch ist VWs Hoffnung, eine weltweit einheitliche Industrial-Cloud für die gesamte Autoindustrie zu etablieren?

Das ist sehr unwahrscheinlich. Der Trend geht ja in die andere Richtung: Multi-Hybrid-Cloud ist der Megatrend der Stunde – und zwar sowohl bei den Anwendern, als auch bei den Anbietern, wie man an unserer Kooperation mit Microsoft/Azure sehen kann. Es gibt ja nicht nur VW, die hier eine Auto-spezifische Cloud aufbauen, sondern beispielsweise auch Bosch und viele andere. Die Zukunft wird eine Multi-Industrial-Cloud-Umgebung sein, und der Entwicklungsschwerpunkt wird sich auf das effiziente Managen und die effiziente Zusammenarbeit dieser verschiedenen Infrastrukturen fokussieren.

Agilität ist das beherrschende Schlagwort, wenn es um moderne IT-Prozesse geht. Andererseits sind gerade in der Automobilbranche noch sehr viele Legacy-Systeme anzutreffen. Wie agil ist die Branche heute bei ihren IT-Verfahren?

Es ist richtig, dass Legacy-Systeme der Backbone bei vielen großen Unternehmen der Automobilbranche bilden und 99 Prozent davon passen nicht zu den modernen agilen Methoden. Bei vielen dieser Firmen sehe ich zwar gewaltige Anstrengungen für eine schrittweise Transformation, aber das braucht Zeit. Schließlich ist das Automotive-Business aus meiner Sicht der komplexeste Industrie-Bereich, den es überhaupt gibt. Und mit den gegenwärtigen technologischen Verwerfungen wird diese Komplexität noch weiter zulegen. Insofern wird sich die intensive Nutzung von Legacy-Anwendungen bei den OEMs nicht disruptiv sondern eher iterativ auf modernere Lösungen umstellen.