Eine gute Nachricht ist, dass sich das Engagement im Bereich KI für die Unternehmen lohnt. Laut Einschätzung der befragten Experten amortisiert sich der überwiegende Teil der Projekte in weniger als zwei Jahren. 42 Prozent der Befragten aus deutschen Unternehmen, in denen bereits umfassende KI-Kompetenzen vorhanden sind, rechnen mit Amortisationszeiträumen von weniger als einem Jahr.

Engagieren sich große Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz, werden meist auch alle vier Kernbereiche – Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing und Computer Vision – genutzt. Sowohl in Deutschland als auch in den internationalen Vergleichsmärkten gaben über 90 Prozent der Befragten an, dass in ihren Unternehmen die vier Bereiche entweder bereits zur Anwendung kommen oder eine Nutzung in den kommenden Monaten fest geplant sei.

Dabei ist der Zukauf von externen Kompetenzen und Technologien für die Unternehmen von enormer Bedeutung. In Deutschland sei dieser Trend laut der Studienautoren besonders ausgeprägt. Hierzulande geben 55 Prozent der Befragten an, künstliche Intelligenz überwiegend oder sogar vollständig extern zu kaufen. Nur acht Prozent der Unternehmen entwickeln sie selbst.