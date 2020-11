Bereits seit einigen Jahren konzentriert man sich bei BMW konsequent auf den DevOps-Ansatz, bei dem die Entwicklung und der Betrieb von Software zusammengebracht und optimiert werden. Auch die Nutzung von Cloud-native-Technologien steht im Vordergrund. „Wir modernisieren die Systemlandschaft kontinuierlich, darauf liegt ein starker Fokus unserer Cloudstrategie. Dabei geht es um das Enabling von inhouse entwickelter Software und die Integration in bestehende Ökosysteme“, sagt Marco Görgmaier, verantwortlich für die DevOps Platform Cloud Technology Domain bei BMW. Sein Team aus 80 Experten weltweit stellt die Software und Tools bereit, mit der Development-Teams Software entwickeln und betreiben. Görgmaiers Team stellt mit einer Plattform den Unterbau für sämtliche Applikationen bereit – über verschiedene Cloudanbieter und die Private Cloud im eigenen Rechenzentrum hinweg.

Die Entwickler können sich so voll auf die eigentliche Anwendung konzentrieren, die Entwicklungszeiten gerade für neue Themen im Bereich künstliche Intelligenz oder Connected Car werden deutlich kürzer. Jährlich will die IT zudem etwa zehn Prozent der vorhandenen Workloads in die Cloud migrieren. Nach dem Start Anfang 2019 liegt man jetzt bei 15 Prozent. Konkret sind das derzeit 4.500 Cloudlösungen an 54 Locations weltweit. In diesem Tempo wird der Umbau noch neun Jahre dauern: Dass man eine radikalere Herangehensweise wählen könnte, schließt der Experte jedoch nicht aus. Durch die Cloudstrategie wird man Legacy-Systeme, die von vielen Unternehmen heute noch mit hohem Aufwand „mitgeschleppt“ werden, perspektivisch los, glaubt Görgmaier. Zum Wandel trägt vor allem die Schwierigkeit bei, mit den Altsystemen noch Security- und Compliance-Anforderungen erfüllen zu können.

Replatforming bleibt die Ausnahme

In der Vergangenheit mussten viele Unternehmen feststellen, dass sich die erhofften Preisvorteile in der Cloud häufig nicht erreichen lassen, oft wird es sogar teurer. Wie günstig sich eine Anwendung betreiben lässt, hängt von der Migrationsstrategie ab. Die einfachste und zugleich teuerste Version ist das Lift and Shift oder Rehosting – dabei wird der Workload einfach nur vom eigenen Server in die Cloud verschoben. Da ist es nicht verwunderlich, dass das Rehosting für BMW kein präferiertes Szenario ist und nur im Ausnahmefall zum Tragen kommt. Zum Beispiel wenn sämtliche Applikationen aus einer Domäne bereits migriert sind und nur ein, zwei Anwendungen nicht umgebaut werden sollen. Damit wirklich Cloudvorteile ausgeschöpft werden können, müssen Anwendungen umgebaut oder angepasst werden, das ist teuer und kostet Zeit.

Wie genau der Weg in die Cloud aussieht, sei abhängig von den einzelnen Applikationen, die auf Basis des 6R-Modells (Rehosting, Replatforming, Repurchasing, Re-architecting, Retire, Retain) bewertet werden, berichtet Görgmaier. Dafür suche man die enge Abstimmung mit den Fachpartnern, denn die Migration werde klar vom Business getrieben. Auch das Replatforming, bei dem Anwendungen nur in Teilen für die Cloud angepasst werden, bleibt die Ausnahme. Angestrebt wird hingegen vor allem die Strategie des Re-architecting: Applikationen werden dafür cloud-native neu gebaut. Auch Repurchasing spielt eine Rolle: Hierbei wird bewertet, ob sich gekaufte On-Premise-Softwarelösungen heute auch aus der Cloud beziehen lassen.