Bedingt durch die Corona-Pandemie steht 2021 die Digitalisierung oben auf der Agenda der Autobranche. Doch viele CIOs werden die Herausforderungen mit gleichbleibenden Budgets stemmen müssen. Die meisten IT-Chefs erwarten, dass die Budgets erst 2022 wieder steigen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Sonderauswertung der Capgemini-Studie „IT-Trends 2021“ für die Automobilindustrie, die automotiveIT exklusiv vorliegt.

Um die Kosten der Digitalisierung abzudecken, muss jedoch oft an anderer Stelle gespart werden: Dementsprechend soll fast die Hälfte der Befragten aus der Automobilindustrie in diesem Jahr die Kosten senken. Viele Unternehmen haben zudem Vorgaben, 2021 die Auswertung und Nutzung von Informationen zu verbessern und sich stärker an den Bedürfnissen ihrer Kunden auszurichten.

Autohersteller setzen auf Direktvertrieb

Ein Treiber der Entwicklung ist der Trend zum Direktvertrieb, der durch die Coronakrise an Relevanz gewonnen hat. „Während des Lockdowns stieg der Anteil des Direktvertriebs am Absatz in einigen Regionen stark an. Kunden, die normalerweise beim Händler kaufen, nutzten digitale Angebote und sorgten dafür, dass das Geschäft weiterlief“, erklärt Ralf Blessmann, Executive Vice President und Leiter des Automotive Sektors bei Capgemini in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum stehe der Direktvertrieb zwar noch am Anfang, er biete jedoch auch jenseits der jungen Zielgruppe großes Potential. „Deshalb rechnen wir damit, dass viele Hersteller diesen Vertriebsweg weiter ausbauen werden“, so Blessmann.