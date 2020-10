Im Rahmen des NTT Group Startup-Pitch stellen sich die Startups Automotive Artificial Intelligence (AAI), Kopernikus Automotive und Pylot vor. Im Fokus der Kurzvorträge stehen neue Geschäftsmodelle für die autonome Mobilität. Eine kurze Einleitung übernimmt Oliver Köth, CTO von NTT Data Deutschland, der die Rolle digitaler Plattformen für die Zukunft der Unternehmenswelt hervorhebt. Ein relevanter Teil der Wertschöpfung aller Branche werde dem Digital-Experten zufolge in Ökosystemen stattfinden, die sich außerhalb des eigenen Unternehmens befinden. In Bezug zur Autobranche etwa seien Kunden zunehmend auf Plattformen für Shared Mobility unterwegs, die nicht zwingend der Kontrolle der traditionellen Unternehmen unterstehen.

Den Startup-Pitch beginnt Intakhab Khan, Founder & Managing Director, Automotive Artificial Intelligence (AAI). Das Unternehmen bietet Lösungen an, um ein möglichst akkurates Abbild der Realität zu erzeugen und für die Simulation autonomer Fahrfunktionen nutzbar zu machen. Entsprechende Assets können für verschiedene Szenarien verändert werden, um eine Vielzahl von Situationen darstellen zu können.

Stefan Jenzowsky, CEO von Kopernikus Automotive, stellt nun das eigene Portfolio vor. Ursprünglich war Kopernikus als Entwickler autonomer Fahrfunktionen im Fahrzeug angetreten, ist allerdings aktuell auf einen infrastrukturbasierten Ansatz umgeschwenkt. Mit Hilfe von Kamerasystemen an der Straße werden dazu externe Kamera-Aufnahmen in Echtzeit erzeugt, die mit Informationen aus dem Fahrzeug fusioniert werden, um autonome Fahrfunktionen zu realisieren. Gemeinsam mit Porsche habe man etwa bei der automatischen Einfahrt in die Werkstatt bereits mit Hilfe der eigenen Systeme autonome Funktionen umsetzen können. Entsprechende Versuche seien auch mit anderen Herstellern angestoßen worden, so Jenzowsky.

Den dritten Pitch übernimmt Hendrik Kramer, Mitgründer und CEO von Pylot. Autonome Fahrzeuge werden niemals in allen denkbaren Situationen fahren können, so das initiale Statement von Kramer. Die Lösung hierfür könne es jedoch nicht sein, in jedem Fahrzeug einen Sicherheitsfahrer an Board zu haben. Vielmehr bedürfe es Teleoperations-Systeme, mit deren Hilfe Fahrzeuge durch Situationen gesteuert werden können, in denen die autonomen Systeme an ihre Grenzen stoßen. Bereits jetzt teleoperiere Pylot Fahrzeuge auf Privatgeländen, etwa Traktoren, Gabelstapler oder Shuttle-Busse.

And The Winner Is: Kopernikus Automotive! Das Unternehmen darf sich über ein Media-Paket in den Print- und Online-Auftritten der automotiveIT freuen.