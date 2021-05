Auch in einer anderen Hansestadt macht das System Mobilitätsbudget Schule: Die Stadt Bremen hat bereits Anfang vergangenen Jahres beschlossen, Dienstwagen durch entsprechende Lösungen zu ersetzen. Erhalten hier Führungskräfte in Unternehmen, die mehrheitlich der Stadt oder dem Land Bremen gehören, einen neuen Vertrag, wird ihnen statt eines beruflichen Autos ein Mobilitätsbudget angeboten, dass für Fahrten mit dem ÖPNV oder Sharing-Fahrzeugen genutzt werden kann. Bei laufenden Verträgen wird seitens der jeweiligen Beteiligungsverwaltung ein Angebot an die Geschäftsführungen und Vorstände ausgesprochen, die Neuregelung für die Restlaufzeit des bestehenden Vertrags zu vereinbaren. Statt eines Dienstwagens, für den bisher ein Limit beim Brutto-Listenpreis von 46.500 galt, stehen dem jeweiligen Mitarbeiter rund 4.800 Euro pro Jahr für alternative Mobilitätsdienste bereit. Nimmt eine Führungskraft das Budget nicht oder nicht komplett in Anspruch, wird der Restbetrag als Brutto-Betrag auf das Gehalt aufgeschlagen.

Bislang scheint das Angebot auf Gegenliebe zu stoßen: Alle zehn Geschäftsführer mit neu ausgehandelten Verträgen haben sich seit Start des Projektes für die Nutzung des Mobilitätsbudgets entschieden. Gesellschaften, in denen außerhalb der Geschäftsführung Dienstwagenregelungen bestehen, sind seitens der Stadt Bremen aufgerufen, ebenfalls Neuregelungen durchzuführen, die bis 2023 vollständig umgesetzt werden sollen. Das Ende des Dienstwagens bedeutet die Neuregelung in der Hansestadt jedoch nicht: Bei Vorlage von triftigen Gründen, etwa wenn dauerhaft Dienstgepäck transportiert werden muss, eine schwere Behinderung vorliegt oder die dienstlichen Aufgaben anderweitig nicht zu erfüllen sind, stellt die Stadt bestimmten Mitarbeitern weiterhin ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung.