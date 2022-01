VW nutzt Hamburg als Testfeld für autonomes Fahren

In Hamburg testet der Volkswagen seit einiger Zeit die Selbstfahrtechnologie: Im realen Straßenverkehr fahren auf einer neun Kilometer langen Teststrecke mehrere autonome E-Golf, die sich mit einem Sicherheitsfahrer an Board durch die Stadt bewegen. Das VW-Versuchsprojekt und die nutzer- und herstelleroffene Teststrecke gehören zu den Vorbereitungen der Hansestadt für den Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme (ITS) im Herbst dieses Jahres. Ein weiteres Projekt, dass Volkswagen über seine Nutzfahrzeugtochter gemeinsam mit dem auf autonomes Fahren spezialisierten Startup Argo.AI in der Hansestadt anschiebt, soll 2025 auf der Straße zu sehen sein. Zusammen mit Volkswagens Ridepooling-Dienst Moia, der seit 2019 in Hamburg aktiv ist, will der OEM autonome Versionen des ID. Buzz in drei Stadtteilen Hamburgs in den Testbetrieb schicken.

Zu Anfang soll zunächst die Umgebung kartographiert werden, in einem zweiten Schritt folgt der Test des Self Driving Systems und der Sensorik von Argo. Mit an Bord der etwa 30 Testfahrzeuge sind zu Anfang weiterhin geschulte Sicherheitsfahrer, die den autonomen Probebetrieb überwachen sollen. „Das fahrerlose Robotaxi ist angesichts der Komplexität der Operationen heute die größte Herausforderung für die Industrie“, betont Christian Senger, Bereichsleiter autonomes Fahren bei VW Nutzfahrzeuge. „Dafür braucht es in Sachen Umfelderkennung und Rechenleistung die höchsten technologischen Standards.“

Autonomes Fahren nimmt bei VW konkrete Formen an

Ab 2026 möchte der Wolfsburger OEM zudem mit dem Stromer Trinity seine Entwicklungsfortschritte untermauern. Thomas Ulbrich, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich „Technische Entwicklung“ sagte auf dem CCI Summit von automotiveIT, dass der Trinity unter anderem autonome Autobahnfahrten auf Level 4 ermögliche. „Es handelt sich hier um eine evolutionäre und nicht um eine revolutionäre Form der Entwicklung. Wir brauchen einen Dreiklang bestehend aus einer guten technischen Basis, Lösungsansätzen bei den Themen Haftung und Ethik sowie einen regulatorischen Rahmen“, skizziert Ulbrich die Agenda.

Als Teil einer strategischen Kooperation arbeiten Volkswagen und Mobileye zudem an einer globalen und skalierbaren Kartenlösung für automatisierte Fahrzeuge. Wie Mobileye anlässlich der CES 2022 verkündete, wird der Automobilkonzern für seine auf der MEB-Plattform basierenden Fahrzeuge die crowdbasierte Cloud-Datenbank Mobileye Roadbook nutzen. Der mittels Schwarmdaten der Fahrerassistenzsysteme verbesserte Travel Assist 2.5 inklusive Spurhaltefunktion werde dadurch in vielen Gebieten ohne Fahrbahnmarkierungen auskommen. Die sogenannte Road-Experience-Management-Technologie (REM) bündelt und generiert dabei automatisch hochauflösende Karten in der Cloud. „Es ist ein klarer Pluspunkt, echte Fahrdaten statt Kartenmaterial zu verwenden", zitiert Mobileye den Volkswagen-Chef Herbert Diess nach einer Probefahrt.

Der jüngste Spross von Volkswagens Selbstfahrvisionen ist darüber hinaus der OnePod. Die autonome und elektrische Konzeptstudie wurde vom Volkswagen Group Future Center Europe in Potsdam entwickelt und soll einen Ausblick auf die urbane Mobilität der Zukunft geben. Der Innenraum ist für unterschiedliche Aufgaben konfigurierbar - etwa als Robotaxi. Zudem kann das Fahrzeug über Signale in Lichtstreifen mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren.