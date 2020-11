Während des Shutdowns wurde die Produktion bei BMW komplett heruntergefahren. Hatte die IT in dieser Phase denn Zeit, um langfristige Projekte umzusetzen, die sonst im Tagesgeschäft eher eine untergeordnete Rolle spielen?

Ja, trotz Homeoffice haben wir beispielsweise in der Entwicklung ein umfangreiches Release durchgezogen. So ein Projekt mit einem großen Team komplett von zuhause aus zu bewältigen, war wirklich spannend. In den Werken haben wir uns zudem unter anderem mit Hardware- und Wartungsthemen auseinandergesetzt, die sich im normalen Tagesgeschäft nicht so einfach umsetzen lassen. Insgesamt haben wir die Zeit auch dafür genutzt, um die Themen schnell auf die Straße zu bringen, die uns in und vor allem nach der Coronakrise nach vorne bringen, beispielsweise im Vertrieb das Thema Digital Sales. Auch haben wir die Zeit für Qualifizierungen genutzt und das entsprechende Online-Trainingsangebot intensiviert.

Welchen Einfluss hat die Coronakrise auf die IT-Budgets? Gehen Sie davon aus, dass sie künftig steigen oder wird der Rotstift angesetzt?

Wir haben da eine sehr differenzierte Sicht. Im ersten Schritt wollen wir vor allem das Mengenwachstum, zum Beispiel in der Infrastruktur, stärker kontrollieren. Dazu brauchen wir eine Mengensteuerung und keine Budgetkürzungen. Es gibt sicherlich Themen, bei denen die Budgets heruntergefahren werden – gleichzeitig aber konsequent in neue Digitalisierungsthemen investiert wird. Wir investieren gezielt in Zukunftsprojekte und möchten als Unternehmen insgesamt gestärkt aus der Coronaphase hervorgehen. Wie gesagt: Es hat sich herausgestellt, dass das Virus der Digitalisierung einen kräftigen Schub gegeben hat. Dieses Momentum werden wir nutzen.

BMW hat bereits 2016 die mutige Entscheidung getroffen und zu hundert Prozent auf Agilität gesetzt. Aus Ihrer Sicht: Hat sich diese Strategie bezahlt gemacht?

In Summe ist agiles Arbeiten heute in den Software- und IT-Bereichen bei BMW Standard. Es sollte kein Projekt mehr geben, das nicht agil arbeitet. Wir sind schnell, flexibel und haben dank dieser Methoden auch die Zusammenarbeit zwischen Fachabteilung und IT nachhaltig gestärkt. Aus unserer Sicht ist das Thema sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz gibt es Bereiche, in denen wir uns noch weiterentwickeln werden. Zum Beispiel in Großprogrammen, die über viele Geschäftsprozesse gehen und viele Produkte und Domains betreffen. Diese müssen immer noch so koordiniert werden, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt den Leistungsstand der Projekte korrekt abbilden. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir die agilen Arbeitsmethoden weiterentwickeln und sogenannte Meilensteine einführen, an denen die Scrum- und die Feature-Teams zusammenkommen. Wir schneiden größere Initiativen in möglichst kleine Bausteine, um sie agil bearbeiten zu können. In unseren agilen Feature-Teams und Produkten wird der Betrieb zudem durch eine stärkere personifizierte Verantwortung weiter optimiert.

In den Fachbereichen ist die Nachfrage nach IT ja ungebrochen. Bedienen Sie diese zentral aus dem IT-Zentrum hier in München oder sitzt die Kompetenz auch in den Werken?

Sowohl als auch, aber auch in den Märkten. Aus dem ITZ liefern wir mit rund 2.800 Mitarbeitern IT-Leistungen für die großen Prozesse und haben hier gute Möglichkeiten und Projektflächen, um mit den Fachbereichen zusammenzuarbeiten. Gleichwohl sitzen wir auch mit Einheiten in den Werken und den Märkten und treiben direkt vor Ort Projekte voran. Wir haben in den letzten Jahren vor allem in sogenannte DevOps-Hubs investiert: Standorte, an denen wir uns auf reine Softwareentwicklung fokussieren, beispielweise in unserem Joint Venture Critical TechWorks in Portugal oder auch in Südafrika.