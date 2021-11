Herr Loydl, Sie krempeln mit der Strategie Next:IT seit geraumer Zeit die IT-Organisation von Audi kräftig um. Hat die Coronapandemie diese Transformation ausgebremst oder eher noch beschleunigt?

Loydl: Beides. Wir haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle erfolgreich und unerwartet schnell reagiert. Bestes Beispiel ist das Software Development Center, dort haben wir mittlerweile 95 Prozent Remote-Arbeit – und das obwohl die Softwareentwickler im Pair Programming arbeiten. So eine enge Zusammenarbeit klingt erstmal nicht nach der besten Voraussetzung für Homeoffice, aber das hat sich erfreulich gut eingespielt. Was natürlich fehlt, ist die soziale Interaktion im Büro. Bei Next:IT zum Beispiel haben wir gemerkt, dass noch zu viel operative Last im System ist, um den hohen Veränderungsdruck aufrechtzuerhalten. Da ist während der Pandemie etwas Geschwindigkeit verlorengegangen.

Rückgrat der neuen Aufstellung ist der IT-Steuerkreis mit dem Ziel, völlige Transparenz über Projekte, Ressourcen und Auslastung herzustellen. Transparenz gefällt nicht jedem und sicherlich werden Sie den einen oder anderen Fachbereich auch enttäuschen müssen. Wie dick waren die Bretter, die Sie haben bohren müssen, um das umzusetzen?

Loydl: Also, ich glaube, wir bohren noch. Wenn ich die Strecke grob abschätze, dann sind wir ungefähr bei der Hälfte angekommen. Jeder Fachbereich ist durch die Transformation in der Automobilbranche mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Da helfen Austausch und Synchronisation ungemein. Wir haben nun auf alle Fälle einen guten Überblick, was in der Pipeline ist. Was jetzt noch kommt, sind Priorisierungen und an der einen oder anderen Stelle auch Dinge zu streichen.

Große-Loheide: Die Bereitschaft, im Unternehmen fachbereichsübergreifend zu denken und zu arbeiten, ist enorm gewachsen. Die Transformation bewegt uns mit Höchstgeschwindigkeit und sorgt dafür, dass alle enger zusammenrücken. Die IT ist ein wichtiges Bindeglied, da sie überall gebraucht wird. Dieser Spirit, sich unterzuhaken, ist auf alle Fälle eine Stärke von Audi.

Sie dokumentieren Ihre Meilensteine für alle Kollegen in einer „Hall of Done“. Was ist denn 2021 bereits hinzugekommen?

Loydl: Wir befinden uns gerade in einer unheimlich bewegenden und bewegten Phase. Die letzten Wochen und Monate richtet sich der Fokus der Gespräche zunehmend auf fachliche und strategische Zukunftsthemen. Wenn man sich die „Hall of Done“ ansieht, wird deutlich, dass wir uns bisher im Wesentlichen mit uns selbst beschäftigt haben. Offensichtlich haben wir diese Zeit gebraucht, um die Organisation in einen Zustand zu bringen, dass wir jetzt über diese inhaltlichen Themen sprechen können. Stichworte sind datenzentrierte Organisationen, datengestützte Enterprise-Architekturen und ganzheitliche Prozessarchitekturen für das Unternehmen. Die IT soll als Fundament für die digitale Veränderung bei Audi aufgestellt werden. Um so eine Prozessarchitektur umsetzen zu können, brauche ich Daten. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Der nächste Schritt muss sein, einen semantischen Data Layer zu erzeugen, der den Wandel bei Audi unterstützt. So wollen wir bis Jahresende 2021 die nächste Stufe von Next:IT zünden.

Herr Loydl, sprechen wir mittlerweile gar nicht mehr von einer Two-Speed-, sondern einer Multispeed-IT? Wird das in der IT-Abteilung schon lange gelebt oder handelt es sich dabei um einen revolutionären Ansatz?

Loydl: Ob es revolutionär ist, weiß ich nicht. Aber das ist genau der Punkt: Wie bekomme ich diesen großen Tanker klein? Wir kommen immer noch aus einer Legacy-Welt, in der IT-Systeme seit Jahrzehnten stabil laufen. Nun muss ich aber in eine flexible Umgebung rein. Dafür wählen wir einen hybriden Ansatz mit einer starken Governance, da zum Beispiel bei gesetzlichen Änderungen parallel neben den eingefrorenen Systemen auch ein Daten-Layer bedient werden muss. So schaffen wir über die Zeit schrittweise die Entkopplung der Daten und können auf die Datenplattform einen neuen Application Layer setzen. So kann ich dann von oben, aus der neuen Anwendungsebene, auf diese semantischen Daten zugreifen und die Enterprise-Architektur schrittweise umbauen, ohne den großen Tanker auf einmal anzupacken.

Herr Große-Loheide, Sie sind jetzt seit über einem Jahr Audi-Vorstand für das Ressort Beschaffung und IT. Wie oft tauschen Sie sich mit Ihrem CIO aus?

Große-Loheide: Intensiv, also mindestens einmal pro Woche. Wir haben große Überschneidungen und vertreten uns gegenseitig. Im Audi Executive Committee ist Frank Loydl die Stimme von Beschaffung und IT und ich vertrete beide Bereiche umgekehrt in der Vorstandssitzung. Das kann nur funktionieren, wenn beide mit den gleichen Zielen und Logiken arbeiten.

Sind da die Überschneidungen vielleicht in der Vergangenheit auch noch stärker geworden?

Große-Loheide: Durch so einen Austausch merkt man ja, was auf der anderen Seite passiert. Ich lerne stetig dazu und Frank Loydl hat sich in die Beschaffungsspezifika eingearbeitet. Wir bleiben also nicht stehen. Der gesamte Audi-Konzern ist in einem riesigen Veränderungsprozess, daher wird der persönliche Austausch auch immer wichtiger, um zu verstehen, was die Fachbereiche aktuell bewegt. Mit Scheuklappen vor den Augen kann eine gute Zusammenarbeit nicht funktionieren.