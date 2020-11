Auch in anderen Berufsfeldern werden nur selten ganze Berufsbilder wegfallen, sondern vielmehr Teilbereiche automatisiert, heißt es weiter. Gerade Routineaufgaben lassen sich leicht von Technologien erbringen. Dementsprechend sei der Routineanteil in den Jobs der Zukunft nur halb so groß wie in anderen Berufsgruppen. Auch wenn Automatisierungstechnologien den Menschen nicht ersetzen können, spielen sie Deloitte zufolge künftig eine zentrale Rolle.

Sie werden im Durchschnitt rund 35 Prozent der jetzt noch von Menschen erbrachten Tätigkeiten übernehmen und den Menschen so unterstützen können. Den größten Einfluss unter sechs betrachteten Technologien haben dabei Robotics und Data Analytics. Von den 35 Prozent übernehmen die Robotics-Technologien rund die Hälfte. Durch Data Analytics lassen sich acht Prozent der automatisierbaren Aufgaben erledigen.