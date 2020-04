Nerdiges Verhalten ist auch bei einer weiteren, ebenfalls gesuchten Berufsgruppe sowie ihren Derivaten wenig vorteilhaft: Data Scientists. „Sie müssen Fähigkeiten mitbringen, um die Data-First-Strategie von Unternehmen nach vorn bringen zu können“, sagt Florian Baumann, CTO Automotive & AI bei Dell Technologies. Das ist mitunter mit viel Überzeugungsarbeit verbunden.

Data Scientists oder Big Data Engineers werden mittlerweile für alle Unternehmensbereiche gesucht, egal ob in Entwicklung, Einkauf, Marketing, Logistik, Produktion, Sales, Aftersales oder Retail. „Immer gilt es, aus großen Datenmengen Charakteristiken abzuleiten“, sagt Baumann. Wobei sich auch typische Entwicklungsingenieure immer stärker auf das Datenschürfen verstehen müssen. „Um die Anwendungsentwickler mit der Software und IT-Infrastruktur und den strengen Qualitätsprozessen in der Automobilbranche zu vereinen, werden überdies DevOps-Ingenieure benötigt“, markiert Florian Baumann einen weiteren Trend.

Generell sollten automobile Datenexperten neben ihrer IT-Expertise ein Grundverständnis für Mathematik, Physik und Neurowissenschaft mitbringen sowie über einen soliden methodischen Hintergrund verfügen, der Statistik und Informatik mit Fokus Machine Learning abdeckt.

Der Dell-Experte verweist in diesem Zusammenhang auf einen weiteren zukunftsträchtigen Job: Cloudarchitekt. „Automotive-Unternehmen werden digitalisiert, Daten werden überall auf der Welt gesammelt und verwaltet. In der eigenen IT-In­fra­struktur und auch in der öffentlichen Cloud“, so Baumann. „Neben den typischen IT-Administratoren, die sich um das Aufsetzen, die Pflege und die Wartung der eigenen Infrastruktur kümmern, werden zukünftig verstärkt Cloudarchitekten benötigt.“ Das sind Ingenieure, die cloud-native Entwicklungsumgebungen designen und betreuen können. „Das Ecosystem von Startups, Firmen und Open-Source-Initiativen in diesem Bereich ist jetzt schon immens. Diese Ingenieure zählen heute schon zu einer der gefragtesten Berufsgruppen“, so Florian Baumann.

Auch im Verkaufsraum hinterlässt die Digitalisierung Spuren. „Gut 70 Prozent der Kunden kehren nach der Auslieferung mit Fragen rund um Connectivity und Infotainment ins Autohaus zurück“, berichtet Benedikt Maier. Viele Funktionen sind nicht ohne Weiteres verständlich. Um klassische Verkäufer zu entlasten und fachlich kompetent zu beraten, etabliert sich daher ein neuer Job: der Product Genius. Vor einigen Jahren kopierte BMW diesen Service von Apple, andere Hersteller folgten dem Beispiel. Das „Produktgenie“ nutze innovative Visualisierungstools wie VR, erklärt Maier, und „soll Kunden keine Fahrzeuge andrehen, sondern sie beraten“ – und zwar vor und nach dem Kauf.

Bild: iStock/amesy, Illustration: Andreas Croonenbroeck

Autor: Chris Löwer