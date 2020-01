Maik Krüger wird CIO bei Dräxlmaier

Rund zwei Jahre war sein Vorgänger im Amt: Dräxlmaier verkündet die Neubesetzung des CIO-Postens. Der neue IT-Verantwortliche arbeitete zuvor ebenfalls im Automotive-Bereich.

Zum 1. April 2020 übernimmt Maik Krüger in der Rolle des Group CIO die IT-Verantwortung bei Dräxlmaier. Dies berichtete cio.de. Der studierte Wirtschaftsinformatiker tritt damit die Nachfolge von Kian Mossanen an, der den Posten beim niederbayrischen Zulieferer im Januar 2018 angetreten hat. Krüger war viele Jahre in führenden IT-Positionen bei BMW tätig und verantwortete zuletzt die Shopfloor-IT beim OEM.