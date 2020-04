Die Hoffnungen der Startups richten sich nun auf den zwei Milliarden Euro schweren Schutzschirm der Bundesregierung. Die große Koalition will verhindern, dass die mühsamen Fortschritte in der deutschen Gründerlandschaft der Coronakrise zum Opfer fallen. Öffentliche Wagniskapitalinvestoren auf Dachfonds- und Fondsebene wie bei der Förderbank KfW sollen dazu kurzfristig zusätzliche Mittel bekommen. Diese können bei Investitionen zusammen mit privaten Investoren für Finanzierungsrunden von Startups eingesetzt werden.

Vergangenes Jahr hatten Startups in Europa noch Rekordgelder von Investoren eingeworben und einige große Deals abgeschlossen. Die Investitionen von Fonds und Konzernen in Wachstumsfirmen kletterten um 46 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro - auch wenn das zweite Halbjahr schon schwach ausfiel. Bei neun von zehn jungen Firmen belastet die Pandemie nun aber schon die Geschäfte, hatte jüngst der Bundesverband Deutsche Startups gewarnt. Gut 70 Prozent sähen sich in ihrer Existenz gefährdet.