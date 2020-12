Management Senkung der IT-Kosten Sparen die CIOs der Autobranche am falschen Ende?

Die Digitalisierung erfährt in der Corona-Krise einen Schub. Die Unternehmen können es sich schlichtweg nicht mehr leisten, auf Homeoffice und Online-Verkauf zu verzichten. Da passen geplante Kostensenkungen in der IT nur bedingt ins Bild. Hier erfahren Sie mehr.