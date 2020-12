Auch die von der Coronakrise ebenfalls hart getroffene Automobilbranche will ihre IT-Budgets größtenteils auf Vorjahresniveau halten oder gar ausbauen. Wie Bernd Borberg, Head of Business and Technology Solutions Automotive bei Capgemini in Deutschland, gegenüber automotiveIT verriet, wolle nur circa jede siebte befragte Führungskraft aus der Autoindustrie den IT-Etat kürzen, etwas weniger als ein Drittel wolle die Ausgaben im nächsten Jahr sogar erhöhen.

„Diese Prognosen sind aber mit Vorsicht zu genießen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Investitionen in den kommenden Monaten noch einmal angepasst werden, ist hoch“, betont Experte Borberg. „Das wird auch durch die Tatsache untermauert, dass ungefähr jeder siebte Teilnehmer die Budget-Situation im kommenden Jahr zum Umfragezeitpunkt im September und Oktober noch gar nicht einschätzen konnte.“

Gesamtwirtschaftlich betrachtet reagiert laut IT-Trends-Studie mehr als die Hälfte Unternehmen (55 Prozent) auf die unsichere wirtschaftliche Situation mit Budget-Umschichtungen. Rund 25 Prozent hätten IT-Projekte gestoppt, 42 Prozent den Start von Vorhaben in die Zukunft verschoben.