Teil der digitalen Plattformökonomie zu werden,bekommt für Unternehmen hohe strategische Relevanz: Dies zeigt eine aktuelle des Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder. 94 Prozent der Unternehmen stimmen demnach der Aussage zu, dass der Druck zu weiterer Digitalisierung gestiegen sei. 71 Prozent wollen Teil der digitalen Plattformökonomie werden. Kundenzentrierung und User Experience entlang der gesamten Customer Journey seien dabei entscheidende Faktoren, um in der digitalen Plattformökonomie ein konsistentes Markenerlebnis aufzubauen, so die Studien-Experten. Diese Entwicklungen führen ihnen zufolge dazu, dass Unternehmen im kommenden Jahr 2021 ihre Budgets für die Digitalisierung deutlich erhöhen werden.Von dieser Entwicklung profitiere der Markt für Digital Experience Services in Deutschland, den Lünendonk auf ein Volumen von 7,1 Milliarden Euro schätzt.

Im Jahr 2020 gewannen der Studie zufolge für mehr als 60 Prozent der Unternehmen digitale Absatz- und Marketingkanäle an Bedeutung. 78 Prozent der Unternehmen wollen ihre Produkte und Services in Zukunft stärker über digitale Kanäle und digitale Plattformen vermarkten und darauf ihre Digitalisierungsstrategien ausrichten. 72 Prozent der Unternehmen werden in den Aufbau von digitalen Marketingkanälen wie Social Media, Apps, Experience-Plattformen oder digitale Touchpoints in Stores investieren, um ihre Kunden an allen Punkten ihrer Customer Journey anzusprechen. Während der große Teil der Unternehmen nun in den Aufbau neuer digitaler Kanäle investiere, planen 83 Prozent zusätzlich Investitionen in die bessere Vernetzung der unterschiedlichen analogen und digitalen Kanäle zu einem Omnichannel-Gesamtsystem.