E-Umbau in den Werken

Volkswagen setzt den Umbau mehrerer Werke für die Produktion von E-Autos fort und investiert in die dafür nötige Automatisierung. Der OEM orderte nun rund 2.200 spezialisierte Roboter, die in den umgestalteten Fabriken in Emden, Hannover und Chattanooga (USA) eingesetzt werden sollen.Weiterlesen...