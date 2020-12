Unter dem Dach der internen Technologie-Community „AI@Porsche“ arbeitete ein Entwicklerteam seit Ende 2019 an dem digitalen Assistenten. Angesichts der anhaltenden Coronakrise wurde der Chatbot nun innerhalb weniger Wochen einsatzbereit gemacht und mit entsprechenden Inhalten angelernt. Diese digitale Anlaufstelle sei notwendig geworden, da Porsche-Mitarbeiter durch den abrupten Wechsel ins Homeoffice und den Stillstand der Produktion zu Beginn der Pandemie zahlreiche Fragen zu den Auswirkungen des Virus hatten, die „händisch oder telefonisch nicht alle so schnell und flächendeckend beantwortet werden konnten“, heißt es vom Sportwagenbauer.

Der Chatbot habe hier schnell aushelfen können: Wie eine interne Analyse gezeigt habe, lieferte der Bot in gut 98 Prozent aller Fälle die richtigen Antworten zu den hinterlegten Themenbereichen, so Porsche. „Während der Krise hat der Chatbot verschiedene Fachbereiche im Personalbereich und das Gesundheitsmanagement erheblich unterstützt“, so Patrick Gehe, Projektleiter HR Digitalisierung.