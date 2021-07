Technology SecuriAlert für Pkw Ford informiert per Smartphone über Diebstahlversuche

Ein nächtlicher Autoalarm ist in Städten keine Seltenheit, doch die alarmierende Wirkung für den Fahrzeughalter hält sich mitunter in Grenzen. Mit einer Diebstahlwarnung per Smartphone will Ford diesem Umstand entgegentreten. Erfahren Sie mehr.