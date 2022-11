Wer sich zurzeit ein Elektroauto kaufen will, muss in der Regel monatelang darauf warten. Da wirkt es fast unglaublich, dass der Carsharing-Anbieter Miles nun verspricht, Autos in maximal zwei Wochen liefern zu können. Mit Miles Abo können Nutzer ab sofort zwischen zwei und 24 Monaten ein Auto mieten. Der Abo-Service ist in ganz Deutschland verfügbar, Fahrzeugbestellungen werden über eine Website abgewickelt.

„Mit Miles Abo knüpfen wir nahtlos an unser Carsharing-Angebot an und können noch mehr Ansprüchen und Lebenssituationen gerecht werden”, erklärt Oliver Mackprang, CEO von Miles Mobility, die Produkterweiterung. Wie viele Menschen jedoch in einer Lebenssituation sind, in der 799 Euro monatliche Miete für einen VW ID.3 realisierbar sind? So teuer wäre nämlich das kürzest wählbare Abo für zwei Monate Laufzeit und mit maximal 1.000 Kilometern pro Monat inklusive.