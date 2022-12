Das Nachhaltigkeitspotenzial der Smart Mobility ist enorm

Die Strategiesparte von Accenture hatte im Auftrag des Branchenverbands Bitkom im vergangenen Jahr analysiert, welche CO2-Einsparpotenziale in Deutschland in verschiedenen Anwendungsbereichen durch digitale Technologien im Jahr 2030 umsetzbar wären. Eine Szenarienbetrachtung bezog sich auch auf den Bereich Mobilität und führte zu dem Ergebnis, dass sich dort im Szenario beschleunigte Digitalisierung bis zu 25 Millionen Tonnen CO2-Emisisonen vermeiden ließen. In die Betrachtung flossen sowohl die möglichen Einsparungen als auch der eigene Fußabdruck der Digitalisierung ein, die Zahl von 25 Millionen gibt also den – unter dem Strich positiven – Nettoeffekt an. Das Potenzial entsteht in drei Feldern.

Den größten Hebel für Einsparungen, bis zu 13 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, gibt es demnach durch eine intelligente Verkehrssteuerung, um Fahrtrouten an die aktuelle Verkehrslage anzupassen. Hierfür erforderlich wären die Zusammenführung und Aufbereitung von Verkehrs- und Umweltdaten auf Echtzeitplattformen. Hinzu käme die multimodale Verknüpfung von Mobilitätsangeboten.