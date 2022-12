Über seine Aufgaben beim Mobilitätsdiensleister hinaus bleibt Pierre Houlès stellvertretender Chief Information Officer (CIO) der Renault-Group und Managing Director von Renault Digital. In seiner Funktion als Chief Technology Officer (CTO) bei Mobilize, die ihm im Oktober übertragen wurde, verantwortet er die Technologiestrategie und die zukünftigen Mobilitätslösungen der Marke. Die Basis sei eine enge Zusammenarbeit der Kernteams von Mobilize mit externen Partnern, die zur technologischen Entwicklung der Marke beitragen, so das Unternehmen. Alle Teams in der digitalen Landschaft der Renault-Group seien dabei mit eingebunden. Houlès berichtet als Mitglied des Vorstands an CEO Clotilde Delbos.

Das junge Mobilitätsdienstleistungsunternehmen Mobilize ist mit dem Auftrag gestartet, neue Lösungen für die urbane Mobilität der Zukunft zu finden. So untersucht Mobilize etwa in Zusammenarbeit mit Nahverkehrsbetreibern und Mitfahrzentralen, wie sich neue Infrastrukturen schaffen lassen, um die Akzeptanz umweltfreundlicher Shared-Mobility-Systeme zu fördern. Zu den Zielen von Mobilize zählt, bis 2030 insgesamt 20 Prozent des Umsatzes des Renault-Konzerns zu erwirtschaften.

Mit Pierre Houlès sieht sich der Mobilitätsdienstleister gut gerüstet. Zwischen 2004 und 2012 leitete Houlès zahlreiche Transformationsprojekte für die Unternehmensberatung Capgemini, bevor er 2012 als CIO zur Canal+ Gruppe berufen wurde. Im Jahr 2016 wechselte er zur Renault-Group als stellvertretender CIO und Vice President of Sales and Marketing Information Systems. 2019 folgte die Ernennung zum General Manager von Renault Digital, und von 2020 bis 2022 übernahm er die Aufgaben als stellvertretender Group CIO für Dacia. Pierre Houlès ist Absolvent der EPITA School of Engineering and Computer Science und der Sorbonne Business School.