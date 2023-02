"95-Gramm-Ziel" für die Gesamtflotte bis 2024, Klimaneutralität bis 2045, bis 2030 müssen die Treibhausgase auf 85 Millionen Tonnen reduziert werden, was einer Reduktion um 40 Prozent gegenüber 2020 entspricht: Diese Vorgaben erfordern umweltfreundliches Wirtschaften. Dieses müssen Unternehmen ab 2024 durch eine Berichterstattung nachweisen, die anhand klar definierter Kennzahlen über CO2-Emissionen sowie zirkuläres Wirtschaften, Biodiversität und Chancengleichheit im Unternehmen informiert. Diese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU, also die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, betrifft in der EU rund 50.000 Unternehmen, 15.000 allein in Deutschland. Neben Angaben zu Nachhaltigkeitszielen, der Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat und bisher nicht bilanzierten immateriellen Ressourcen muss auch der CO2-Wert für berufliches Pendeln nachgewiesen werden. Auch deshalb brauchen Unternehmen umweltschonende Lösungen für ihre Mitarbeitenden.