Ralf Blessmann verfügt über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in der Automobil- und IT-Branche mit Hauptverantwortung für führende OEMs und Zulieferer. Seit 2021 leitet er in der deutschen Organisation als Mitglied der Geschäftsführung den Automotive-Sektor. Darüber hinaus ist er Dozent für CRM und Account Management an der DHBW Stuttgart. Er verfügt über ein Diplom in Informatik und Wirtschaft plus sowie einen Executive MBA (Henley Business School, UK).