Je mehr Fahrzeuge vernetzt sind − laut Upstream Security sollen es bis zum Jahr 2025 rund 86 Prozent sein − desto höher das potenzielle Angriffsrisiko durch Hacker. 2020 beispielsweise mussten einige namhafte Automobilhersteller mit ansehen, wie Hacker aus der Ferne die Türen ihrer Fahrzeuge öffneten und den Motor starteten. In Indien etwa sorgte das für 4.118 gestohlene Fahrzeuge. Um solche und ähnliche Szenarien zu vermeiden, kommt VSOC ins Spiel.

VSOC ist eine cloudbasierte Cybersicherheitslösung für vernetzte Fahrzeuge, die wie eine Echtzeit-Sicherheitsleitzentrale aktuelle und meist per Sensor erfasste Fahrzeugdaten mit hinterlegten Daten abgleicht. Auf diese Weise erkennt das System Anomalien sofort. Ein Security-Experte evaluiert die Ergebnisse und kann eine Kette von Entscheidungen in Gang bringen: Handelt es sich bei der erkannten Abweichung um einen Hackerangriff oder "nur" eine Softwarelücke? Eine notwendige Maßnahme kann dann sein, ein Software-Update "over the air" einzuspielen.