Mittels virtueller Schlüssel werden Nutzung und Wartung von Fahrzeugflotten effizient realisiert. Die Schlüsselerzeugung lässt sich nahtlos in cloudbasierte Flottenmanagement-, Sharing- oder Vermietungsplattformen integrieren. Der Zugang zu Fahrzeugen kann somit innert Sekunden an Kunden, Angestellte oder Wartungspersonal gewährt und jederzeit widerrufen werden. Ob zeitlich befristete Buchung, als Zugang mit oder ohne Fahrberechtigung oder ergänzt um persönliche Abrechnungsmerkmale – die Dynamik und Flexibilität virtueller Schlüssel erlaubt eine Einbindung in verschiedenste Mobilitätskonzepte von eScooter bis Baumaschine.

Smartphone als Schlüssel für sichere und flexible Mobilität

Die sichere Nutzung von virtuellen Berechtigungen in Smartphone Apps ermöglicht Nutzern individuellen Service und Anbietern einfache digitale Abläufe. Die zusätzliche Integration von bestehenden Medien wie Mitarbeiterausweisen, Citycards oder Wearables sorgt für einen sicheren Parallelbetrieb oder den nahtlosen Übergang zu virtuellen Berechtigungen.

Smarte Connectivity befähigt komplexe Ladeinfrastruktur

Zukünftig werden – vor allem in gemanagten Systemen in Garagen von Mehrfamilienhäusern, Hotels oder Firmen – neben dem klassischen ad-hoc-Laden auch VIP-Schnellladen, Langsamladen über Nacht, Vorausbuchung oder Abo-Modelle angeboten werden, um Anforderungen von Smart Grids gerecht werden zu können. Des weiteren erfordern sich ändernde Vorschriften, neue Abrechnungsmodelle oder Nutzungsoptionen schnelle over-the-air Konfiguration. Eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet einen einzigartigen Service und sichert neben den Daten der Nutzer auch das Geschäftsmodell des Betreibers – bestenfalls auch wenn Nutzer oder Device schonmal offline sind.

Die LEGIC Sicherheitsplattform ermöglicht das Ausstellen, Verwalten und Nutzen von virtuellen Berechtigungen sowie skalierbare Sicherheit für unterschiedlichste Anwendungen. Damit befähigen wir die nachhaltigen digitalen Geschäftsmodelle der Zukunft.