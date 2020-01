Neuer Geschäftsführer bei Porsche Financial Services

Porsche Financial Services bekommt einen neuen Geschäftsführer aus den eigenen Reihen. Der Nachfolger von Jörg Pape bekleidete bereits unterschiedliche Positionen bei der Porsche-Tochter.

Der 43-jährige Marc Rieß wird zum 1. Februar 2020 neuer Chief Operating Officer (COO) der Porsche Financial Services. Rieß war bereits seit 2012 als Chief Financial Officer (CFO) der Porsche Financial Services in den USA und Kanada tätig. Zuvor leitete er dort das Risikomanagement und Controlling.

„Damit bringt Marc Rieß neben seiner fachlichen Expertise auch umfangreiche Erfahrung aus einem internationalen Umfeld mit“, sagt Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG.

Sein Vorgänger Jörg Pape ist nach knapp zwei Jahren zum August 2019 als CEO zur Volkswagen Financial Services Brasilien gewechselt. Vor seiner Zeit bei Porsche Financial Services führte Pape vier Jahre lang die VW Financial Services in Mexiko.