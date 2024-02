AUTOMOBIL PRODUKTION Factory Tour Standort Mioveni Diese Fabrik ist der Motor für Dacias Erfolg

Kleine Preise, große Stückzahlen – keine Volumenmarke in Europa wächst so schnell wie Dacia. Möglich macht das erst die Fabrik in Mioveni. Aber wie lange kann das Stammwerk den Erfolg noch stemmen? Hier erfahren Sie mehr.