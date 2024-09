Bislang setzen vor allem Premiumhersteller auf das In-Car-Payment. Mercedes-Benz Mobility etwa bietet in zahlreichen Modellen der schwäbischen Marke das Bezahlen der Tankrechnung per Fingerabdruck an. Weitere Anwendungsfälle sollen folgen. Auch BMW und Volumenhersteller Skoda haben zuletzt ähnliche Dienste eingeführt.