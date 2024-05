59 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage von Leasingmarkt gaben an, sich ein Auto mit „Functions on Demand“ nicht kaufen zu wollen. 41 Prozent können sich für ein solches Fahrzeug begeistern. Die Ablehnung bzw. Akzeptanz fällt je nach Altersgruppe unterschiedlich aus. Bei den Teilnehmern zwischen 50 und 65 Jahren sprechen sich 68 Prozent gegen den Kauf eines solchen Fahrzeugs aus, nur knapp ein Drittel ist dafür. In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen favorisieren 51 Prozent ein Fahrzeug mit „Functions on Demand“, 49 Prozent sind dagegen.

Als Hauptgründe für eine Ablehnung wurden „Nein, das ist für mich nur Geldmacherei“ (29 %) und „Functions on Demand machen das Fahrzeug letztlich nur teurer“ (22%) genannt. Gründe für die Zustimmung waren „Ja, so kann ich mein Auto je nach Bedarf konfigurieren“ (19 %) und „Ja, denn durch „Functions on Demand“ zahle ich nur für die Funktionen, die ich auch wirklich nutzen möchte“ (18 %).