Porsche eröffnet Pop-Up-Store in Stuttgart

Porsche hat laut einem Bericht der Automobilwoche in seiner Heimatstadt Stuttgart seinen ersten europäischen Pop-Up-Store eröffnet.

Das Geschäft, in dem sowohl Fahrzeuge als auch verschiedenste Markenartikel ausgestellt werden, befindet sich in der Nähe des Stuttgarter Heimatwerks des Unternehmens. Marco Kana, Leiter des Porsche-Einzelhandels, erklärt: „Die Verkaufs-Pop-Ups sind eine großartige Gelegenheit, neue Zielgruppen schnell, attraktiv und marktspezifisch in unsere Marke einzuführen und mit ihnen in Kontakt zu treten.“

Der schwäbische Autobauer hat bereits Pop-Up-Stores in New York (USA), Richmond (Kanada), Blumenau (Brasilien) und Xinyi (Taiwan). Andere OEMs hatten in der Vergangenheit mit ähnlichen Konzepten zu kämpfen. Opel hatte zuletzt im Jahre 2018 einen Pop-Up-Store in Stuttgart geschlossen, um auf hohe Kosten und niedrige Einnahmen zu reagieren.