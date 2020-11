Einsparungen von mehr als einer Million Euro

von von Claas Berlin

Ford setzt an der Montagelinie auf Big Data

Ford setzt in seiner Fabrik in Valencia künftig auf Big Data. In Zusammenarbeit mit Robotik-Experten der örtlichen Universität werden Ford-Ingenieure jetzt per App alarmiert, wenn Bestandteile der Montagelinie auffällig langsamer werden.