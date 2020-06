Ein von Wissenschaftlern am Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) entwickelter Software-Demonstrator steht nun kostenfrei zum Download bereit. Er soll Unternehmen dabei helfen, das geeignetste Lager-, Kommissionier- und Transportsystem zu finden.

„Wir wollen insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen Orientierung bieten“, sagt Projektleiterin Maren Müller. „Denn die vielen unterschiedlichen Systeme mit ihren Vor- und Nachteilen sind schwer zu überblicken.“

Daten helfen bei der Auswahl der Systeme

Das neue Excel-Tool ist im Forschungsprojekt „WALaTra“ entstanden und leitet den Nutzer mit Fragen zu Lagerdaten und Produktportfolio durch den Prozess. So muss etwa angegeben werden, welche Produkte das Unternehmen in welcher Stückzahl herstellt, wie groß und schwer diese sind, wie schnell sich die Art der Produkte wandelt oder ob das Unternehmen wachsen will.