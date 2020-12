„Die Implementierung der Blockchain-Technologie bietet eine große Chance für einen systemischen Wandel in der Lieferketten Compliance. Nicht nur in der automobilen Welt, sondern auch in anderen Industrien“, sagt Sebastian Peck, Geschäftsführer InMotion Ventures. Douglas Johnson-Poensgen, CEO und Gründer von Circulor ergänzt: „Wir glauben, dass in der Digitalisierung der Lieferketten der Schlüssel liegt, eine Nachverfolgbarkeit zwischen den zahlreichen Zwischenhändlern zu sichern, die das Materialien entlang der Lieferkette weiterverarbeiten und weiterleiten.“