SAP und TU München forschen gemeinsam an KI

Neues Zentrum in Garching

Gemeinsam mit der Technischen Universität München will SAP die Technologierevolution der Digitalisierung vorantreiben. In einem neuen SAP-Lab wird dafür gemeinsam an Kernthemen wie künstlicher Intelligenz geforscht.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von SAP und der Technischen Universität München (TUM) sollen künftig unter einem Dach gebündelt werden. Für das am Campus Garching entstehende SAP-Lab wird in den nächsten Jahren ein neues Gebäude errichtet, in dem weit über 700 Mitarbeiter gemeinsam forschen sollen.

Die langfristig angelegte Kooperation „Industry on Campus“ konzentriert sich auf die Kernthemen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie deren sichere Anwendung. Darüber hinaus sollen in Zusammenarbeit mit der Informatik und der Wirtschaftsinformatik auch innovative Technologielösungen in den Bereichen Produktion und Beschaffung, Internet der Dinge, Robotik, Big Data, Cloud Computing und Mobilität erforscht werden.

Mit neuen Lehr- und Promotionsprogrammen werden die Studenten zudem auf die sich rasch wandelnden Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Das weltweite SAP Labs Network besteht mittlerweile aus 21 Labs. Zum Managing Director des Garchinger Labs und Leiter des SAP-Standorts in München wurde Stefan Wagner ernannt. Er leitet seit 2018 globale strategische Partnerschaften sowie Forschungs- und Entwicklungskooperationen im Großraum China. Von 2011 bis 2014 war er bereits als Managing Director das SAP Labs Latin America in Brasilien tätig.