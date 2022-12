Um Daten effizienter nutzen zu können, müssen Automobil-Unternehmen einen umfassenden Überblick darüber haben, was wo gespeichert wird. Das lässt sich zum Beispiel mit NetApp-Lösungen für eine Data Fabric umsetzen. Egal, ob On-Premises in einer Private- oder Public-Cloud, mit DataOps und CloudOps Services von NetApp behalten Firmen den Überblick über all ihre Datenströme. Das funktioniert speicherortunabhängig.

Auch durch die Optimierung des Speicherorts lässt sich viel gewinnen. Möglicherweise finden sich Datenpakete, die On-Premises gespeichert sind, aber sich ohne Weiteres in eine Cloud auslagern lassen. Das kann bereits zu einer besseren Klimabilanz beitragen. Denn Hyperscaler wie Microsoft, Amazon oder Google haben selbst ein Interesse daran, ihre Rechenzentren nachhaltig zu betreiben. Als Großabnehmer der Energieversorger haben sie sogar die Möglichkeit, Einfluss auf die Stromerzeugung zu nehmen.