Mit einem neuen Acht-Jahres-Vertrag setzen die beiden Unternehmen ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Die Rede ist vom Aufbau eines flexiblen, zuverlässigen und sicheren Kommunikationsnetzwerks, um das globale Logistikunternehmen bei der nachhaltigen Digitalisierung der Lieferketten zu unterstützen. Man werde die neueste Technologie einsetzen, um die Vernetzung der DPDHL Group in 27 Ländern in Europa zu verbessern, heißt es beim Telekommunikations- und Netzwerkanbieter BT.

Moderne Technologien sollen dabei die Flexibilität des Internets mit Security und Ausfallsicherheit ergänzen, um eine zuverlässige Leistung bereitzustellen. Das Netzwerk soll außerdem für die Nutzung von Cloud-Services optimiert werden. Deutsche Post DHL Group betreibt zunehmend Anwendungen und digitale Dienste in der Cloud, die von 350.000 Mitarbeitern an 1.500 Standorten in den Regionen genutzt werden. BT will das bestehende Netz überprüfen und Kupferkabel wo immer möglich durch Glasfaserverbindungen ersetzen, um den Energieverbrauch zu optimieren.