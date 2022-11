Durch eine Partnerschaft mit der Neuwagenplattform Carwow will Hersteller Dacia seiner Position im Onlinehandel künftig einen Schub verleihen. Die Marke macht den nächsten Schritt in ihrer Digitalisierungsstrategie und erweitert in Deutschland ihr Angebot für die wachsende Zahl von Internetkäufern. Der Dacia Vertragshandel ist hierbei vollumfänglich einbezogen. Das bedeutet, dass die gesamte Kommunikation von der Angebotserstellung und Beratung bis zum Kaufabschluss und der finalen Fahrzeugauslieferung durch den Handel erfolgt.

Zu diesem Schritt entschlossen habe sich der OEM aufgrund der steigenden Zahlen des Online-Automobilgeschäfts. Carwow verzeichnet heute über vier Millionen User pro Monat, die auf der Suche nach einem Neuwagen die Plattform aufrufen. 3,9 Millionen Kaufinteressierte konfigurierten im ersten Halbjahr 2022 mindestens ein Fahrzeug. „Für unsere Kunden wird der Autokauf noch einfacher und bequemer, denn sie können in wenigen Schritten ihr Wunschfahrzeug konfigurieren und erhalten innerhalb von 24 Stunden fünf Angebote von regionalen Dacia Partnern“, erklärt Thilo Schmidt, Managing Director Dacia Deutschland.