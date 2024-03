Aus dem Keller in den Vorstand: Die Rolle des Chief Information Officers hat in den vergangenen zehn Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Während die IT zunächst als Kostenfaktor galt, mausert sie sich anlässlich des digitalen Wandels kontinuierlich zu einem der wichtigsten Wertschöpfungshebel in der Automobilindustrie. Auch automotiveIT-Chefredakteur Pascal Nagel sieht den CIO inzwischen im „Beifahrersitz des Business“ und erklärt in einer Ausgabe des Podcast-Formats „Was mich bewegt“: „Mittlerweile geht es darum mit der IT dafür zu sorgen, dass Unternehmen nicht nur funktionieren, sondern besser werden“. Eindeutig vorbei sind somit die Zeiten in denen ITler nur dann im Mittelpunkt standen, wenn sie als technischer Support Systemfehler beheben sollten.

Am deutlichsten erkennen lässt sich die zunehmende Bedeutung des CIO am Beispiel von Hauke Stars: Im Februar 2022 wurde Stars zur IT-Vorständin des Volkswagen-Konzern berufen und galt damit als Zäsur in der deutschen Automobilindustrie. Die Expertin betont jedoch selbst auch die zusätzliche Verantwortung, die mit der gestiegenen Aufmerksamkeit für die IT-Abteilungen der Branche einhergeht: „Natürlich ist die Anerkennung schön, die wir erhalten. Wir spüren, dass IT eine wichtigere Rolle hat als früher. Aber die Erwartungen an Geschwindigkeit, Bereitstellung neuer Lösungen und Kundennähe sind definitiv ebenfalls größer geworden."

Wer die IT-Experten sind, die sich dieser Herausforderung stellen und mit welchem strategischen Ansatz sie vorgehen, erfahren Sie in unserem großen Überblick der Automobil-CIOs.