Nachhaltigkeit und digitaler Zwilling sind Top-IT-Themen

Eine Gartner-Umfrage ergab kürzlich, dass 87 Prozent der Führungskräfte in den nächsten zwei Jahren die Investitionen ihres Unternehmens in die Nachhaltigkeit erhöhen wollen. Das Thema steht auch auf Hauke Stars Agenda ganz oben. So hat sich Volkswagen vorgenommen, bis 2027 den Rechenzentrumsbetrieb CO2-neutral zu gestalten. Zudem gebe es zahlreiche Initiativen im Bereich Green Coding, Hardware- und Daten-Lifecycle-Management. Das Ziel: Die Speicherumfänge der Daten zu reduzieren und das Hardware-Recycling zu optimieren. „Die andere große Aufgabe ist die Bereitstellung und Auswertung von Daten, um alle relevanten ESG-Kriterien transparent zu machen. Wir brauchen ein verlässliches, konzernweites Dashboard für das Nachhaltigkeits-Reporting, das ab 2025 Pflicht wird“, beschreibt Stars die Herausforderungen für die IT. Als Variante des digitalen Zwillings wird dabei der Digitale Produktpass für Volkswagen eine zunehmend große Rolle spielen.

Aus Sicht von Saskia Kohlhaas wird der digitale Zwilling auch in der Entwicklung eine noch wichtigere Rolle spielen. Er soll stärker für Absicherungsmethoden genutzt werden, indem die sonst aufwendigen Fahrzeugtests durch Simulation und Re-Simulation unter teilweiser Verwendung von Realdaten abgedeckt werden. Der digital Twin stelle ein Modell dar, auf dessen Grundlage Präzision während des gesamten Lebenszyklus ermöglicht werde. Zudem lasse sich der Entwicklungszyklus so verkürzen und effizienter gestalten. „Wir interpretieren den kommenden Digitalen Produktpass als datenbasierten digitalen Zwilling, der Hand in Hand mit Model-based Systems Engineering geht“, erklärt Kohlhaas. Die ohnehin stark normierte Autoindustrie könne damit automatisiert die Governance über die ganze Lieferkette abdecken, von Materialien und Werkstoffen hin zu Komponenten.

Die Bedeutung von Datenplattformen wie Catena-X nimmt in diesem Kontext in 2023 weiter zu, meint die Volkswagen-IT-Vorständin. Eine enge Vernetzung und ein sicheres Datenökosystem zwischen Herstellern, Lieferanten und Partnern werde immer wichtiger. „Die langen Datenketten entlang der Supply Chain, die mit Catena-X erzeugt werden, bringen die digitalen Zwillinge der Komponenten, Teile oder Materialien, die durch die automobile Wertschöpfungskette fließen, für viele Anwendungen erst richtig zur Geltung“, meint Hauke Stars. „Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen können dadurch gleichberechtigt an diesem Datenökosystem partizipieren. Das wird die Digitalisierung der Automobilindustrie einen entscheidenden Schritt voranbringen“, ist sich Stars sicher.

Auf Cybersecurity kann niemand verzichten

Doch es gibt eine Schattenseite: Die Angriffsfläche hat sich in den letzten Jahren stark vergrößert, das liegt auch daran, dass der Trend zum verteilten Arbeiten in Folge der Covid19-Pandemie die Digitalisierung deutlich beschleunigt hat. Zudem nutzten Unternehmen vermehrt hybride Infrastrukturen aus Cloud, Edge und eigenen Rechenkapazitäten, sagt Haya Shulman, Professorin für Informatik an der Goethe-Universität Frankfurt und Abteilungsleiterin am Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie SIT. Gleichzeitig nehmen die Straftaten im Cyberraum ebenfalls stark zu, sowohl finanziell motivierte, wie etwa Erpressung mittels Ransomware, als auch Cyberspionage und -sabotage. Der kürzlich bekannt gewordene Angriff auf Continental zeigt die Brisanz. „Gerade in der Automobilindustrie gibt es unterschiedlichste Lieferanten für Hard- und Software und Komponenten, darunter auch kleine Unternehmen, die oft nicht die Ressourcen haben, ihre Infrastruktur ausreichend zu sichern. Häufig nutzen Cyberkriminelle diese komplexen Lieferketten aus, um sich von einem Unternehmen in das andere auszubreiten“, sagt Shulman, die zudem Mitglied im Direktorium des Nationalen Forschungszentrums für angewandte Cybersicherheit Athene ist.