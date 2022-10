In welchen Bundesländern fahren die meisten E-Fahrzeuge? In welchen Fahrzeugklassen werden alternative Antriebe und Kraftstoffe häufig eingesetzt? Ein neues Analyse-Tool der bundeseigenen Now GmbH soll zu solchen und anderen Fragen Daten liefern, mit denen sich die Transformation im Mobilitätssektor hin zu Klimaneutralität nachzeichnen lässt. Die Nutzung des "Datenfinders" ist kostenlos, der Zugang zum Datenmaterial steht allen Interessierten offen.

"Mit dem Datenfinder geben wir Politik, Journalistinnen, Fachexperten und allen Interessierten ein Werkzeug an die Hand, um die Entwicklung der Antriebs- und Kraftstoffwende in Deutschland technologieübergreifend und faktenbasiert zu diskutieren", sagt Kurt-Christoph von Knobelsdorff, Geschäftsführer der Now GmbH.

Basierend auf den Fahrzeugbestandszahlen und Neuzulassungen des Kraftfahrtbundesamtes liefert der "Datenfinder" diverse Langzeitanalysen nach Branchen, Bundesländern und Fahrzeugklassen. Zudem kann der Nutzer in den Analysen die Antriebsart auswählen und unterschiedliche Antriebsarten miteinander in Beziehung setzen. Damit die Zahlen besser vergleichbar sind, werden die prozentualen Anteile der Antriebsart an den Beständen bzw. Neuzulassungen dargestellt. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert, historische und aktuelle Vergleiche sind möglich, so die Now GmbH.

Das Unternehmen will das Tool nach eigenen Angaben stetig erweitern, so dass bald auch Daten aus anderen Sektoren analysiert werden können. Auch die Anwendungsbereiche sollen erweitert werden. Im nächsten Schritt werden Fahrzeugmarktdaten in die Berechnungen einbezogen, die die Entwicklung der Batteriekapazitäten und der durchschnittlichen Batteriegröße von Elektroautos aufzeigen.