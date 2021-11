Kaum ein Wirtschaftszweig hat so sehr von der Digitalisierung in der Produktentstehung profitiert wie die Autobranche. Die große Komplexität, der hohe Serieneffekt, die hochoptimierte Lieferkette und die großen Volumina haben dazu geführt, dass in dieser Branche frühzeitig und am konsequentesten in Effizienz und Qualität investiert wurde. Dies hat dazu geführt, dass Autos in den vergangenen 20 Jahren um ein Vielfaches leistungsfähiger, sicherer und langlebiger wurden, ohne dass deren Kosten inflationsbereinigt wesentlich gestiegen sind. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte – und gleichzeitig eine große Gefahr.

Die IT-Architekturkonzepte der Hersteller basieren auf veralteten Fundamenten. Eine Weiterentwicklung der Systeme ist teuer, die Wartungskosten steigen Jahr für Jahr. Da ist es eine glückliche Fügung, dass durch die völlig neuen Herausforderungen, die heute auf die Mobilitätsindustrie zukommen, die IT-Architekturen mindestens runderneuert werden müssen.

PTC bietet zahlreiche Lösungen für die Digitalarchitektur

Während die Leistungsindikatoren in der Vergangenheit Qualität und Kosteneffizienz waren, realisiert in einem hochoptimierten Ablaufprozess, geht es heute darüber hinaus noch um völlig neue Aspekte. Nachweispflichten und Serviceorientierung in den Geschäftsmodellen erfordern eine vollständige Nachvollziehbarkeit aller Daten. Zu sämtlichen gefertigten Produkten müssen zu jedem Zeitpunkt der Zustand und die Historie lückenlos vorliegen, zum einen aus Haftungsgründen, zum anderen, um schnell und zuverlässig Probleme beheben zu können. Gleichzeitig erzwingen immer neue Krisen – sei es ein Virus oder ein Handelskonflikt, kurzfristig veränderte Marktbedingungen oder technologische Verschiebungen – eine hohe Flexibilität in Planung, Produktion und Lieferkette, wie sie zu früheren Zeiten nicht denkbar gewesen wäre. Zudem ändern sich die Rollen der Unternehmen im Mobilitätsangebot: Wer bisher Motorenteile geliefert hat, tritt jetzt als Lösungsanbieter in der Elektromobilität in Erscheinung.