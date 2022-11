Obwohl der aktuelle Bedarf von entscheidender Bedeutung ist, denken die Unternehmen bei ihren Investitionen in die Cloud voraus. Dedizierte Lösungen, die von Grund auf neu entwickelt werden, nutzen die Möglichkeiten des Systems in vollem Umfang und bestehen häufig aus spezialisierten Anwendungskomponenten.

Wenn es um Migrationen geht, handelt es sich bei der Lift-and-Shift-Variante um die einfachste und schnellste. Allerdings kann die Funktionalität der Cloudplattform nicht in vollem Umfang genutzt werden.

Beim Reengineering wird die Anwendungsarchitektur umgestaltet, etwa in Form von Microservices, die in Containern gehostet werden. In den radikalsten Fällen werden nicht nur Code und Daten verschoben, sondern die gesamte Anwendung wird neu konstruiert oder vollständig ersetzt. Unternehmen können sich auf diesem Weg von einer veralteten Anwendung trennen. Dieser Ansatz ist architektonisch am sinnvollsten, aber es ist auch die komplexeste und kostspieligste Migrationsoption.

