Neben KI und den bereits genannten Innovationen nutzen Sie sicher zahlreiche weitere Technologien, um die Produktivität zu steigern und Kosten zu mindern. Welche kommen Ihnen da zuerst in den Sinn?

Alles, was digitales Engineering unterstützt, also die Digitalisierung des Entwicklungsprozesses. Das betrifft nicht nur Software, sondern auch Hardwareprodukte. Wenn wir klassische Hardware-Produkte wie etwa E-Maschinen entwickeln, bauen wir über die Zeit in unserer Industrie sehr viele Entwicklungsmuster auf, was entsprechend hohe Kosten verursacht. Ein großes Bestreben von uns ist, diese physischen Muster zu reduzieren, indem wir neue Simulationsmethoden und künstliche Intelligenz in der Simulation einsetzen. Ein weiteres Beispiel ist Software-in-the-Loop, bei dem wir virtuelle Prototypen testen, und zwar nicht gegen physische Signale, sondern gegen ein Simulationsmodell. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die Entwicklung in der Cloud, also die datengetriebene Entwicklung, auch bekannt als Continuous Integration und Continuous Deployment. Entwickler müssen nicht mehr vor Ort sitzen, sondern können weltweit cloudbasiert arbeiten. Ein gutes Beispiel hierfür ist unsere Entwicklungskooperation mit der Volkswagen-Tochter Cariad im Bereich des automatisierten Fahrens. Wir haben eine Entwicklungsumgebung aufgebaut, die datengetriebene Entwicklung in der Cloud ermöglicht. Ein Softwareentwickler ändert also etwas an einem Code, drückt einen Knopf und der Code geht am selben Tag ins Fahrzeug, das dann Daten zurückliefert. Ich bin überzeugt, dass diese „Toolchain“ in der Autoindustrie ihresgleichen sucht. Was Frequenz und Qualität angeht, sind wir damit Benchmark in der Industrie.

Sie haben auch schon Partnerschaften in China gesprochen. Können sie diese Kooperationen ebenfalls näher erläutern?

Wir haben auf der einen Seite im Bereich der Fahrerassistenz die angesprochene Partnerschaft mit der Volkswagen-Tochter Cariad. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass in China die Entwicklung viel dynamischer ist als im Rest der Welt. Der Markt in China wird stark durch Hightech bestimmt, etwa beim automatisierten Fahren. Daraufhin haben wir uns gefragt, wie wir mit dieser Marktdynamik Schritt halten können und im Anschluss entschieden, in China lokal eine Partnerschaft mit der Firma WeRide einzugehen. Dieses Unternehmen kommt eigentlich aus dem autonomen Fahrbetrieb von Fahrzeugen. Um Fahrzeuge schneller ins Feld bringen zu können, nutzen wir Teile der WeRide-Technologie und vereinen diese zusammen mit eigenen Technologie-Stacks. Wir nutzen dabei unsere global verfügbare Middleware-Schicht und abstrahieren damit die Funktionssoftware komplett von der Compute-Hardware. Damit können wir in China beispielsweise andere SoC und Funktionssoftware einsetzen als in anderen Regionen der Welt – und dabei unsere Entwicklungs- und Produktkosten im Griff behalten. Genau das ist der Charme dieser modernen Plattformkonzepte: Wenn ich die Abstraktionsschichten richtig baue, erhalte ich diese hohe Flexibilität, um unterschiedliche Märkte und Kunden relativ schnell mit Lösungen zu adressieren.